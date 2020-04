Meghan Markle, Lady Diana’nın avukatı ile anlaştı

Sussex Düşesi Meghan Markle’dan şaşırtan hareket. Markle, The Mail On Sunday gazetesinin yayıncısına karşı açtığı dava için Lady Diana’nın avukatı David Sherborne ile anlaştı. Haber 5RB hukuk firmasının resmi web sitesinde de onaylandı. Sherborne daha önce sadece Meghan Markle’ın eşi Prens Harry’nin vefat eden annesi Prenses Diana’yı değil, aynı zamanda Elton John, David ve Victoria Beckham ve Harry Styles gibi yüksek profilli İngiliz ünlülerini de temsil ediyor.



Sherborne’un resmi hesabından yapılan açıklamada, “Özel bilgileri kötüye kullanma, veri korumayı ihlal etme ve illişkili gazetelere karşı telif hakkı eylemini ihlal etme konusunda Sussex Düşesi Meghan için hareket ediyor” dendi.



Meghan, Mail on Sunday’in yayıncısına, gazetenin okuyucularını manipüle etmek amacıyla 2018’de babasına gönderdiği özel bir mektuptan alıntıları yayınladığı için dava açmıştı…