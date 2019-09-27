Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Meghan Markle Prens Archie’nin kıyafetlerini bağışladı
Meghan Markle Prens Archie’nin kıyafetlerini bağışladı
Meghan Markle ve Prens Harry, çıktıkları Güney Afrika seyahatlerinde dün bir AIDS derneğini ziyaret etti. Markle, derneğe oğlu Archie'nin giymediği kıyafetleri bağışladı...
Yaşam 27 Eylül 2019 - 09:54

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, kraliyet adına resmi Güney Afrika seyahatine çıktı. İki gün önce Başpsikopos ile oğulları Archie’yi tanıştıran çift, dün de bir AIDS derneğini ziyaret etti.
Cape Town'da, HIV virüsü taşıyan annelerin çocuklarına virüs taşımasını engellemek için çalışan, Mothers2Mothers adlı AIDS derneğini ziyaret eden Markle, burada annelerle sohbet edip, çocuklarla oyunlar oynadı.
38 yaşındaki Sussex Düşesi, ziyaretinde, dört aylık oğlu Archie'nin kıyafetlerini de bağışladı. Markle sadece oğlunun değil, arkadaşlarının çocuklarına ait kıyafetleri içeren iki çanta dolusu kıyafet getirdi.

Etiketler