Meghan Markle Prens Archie’nin kıyafetlerini bağışladı

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, kraliyet adına resmi Güney Afrika seyahatine çıktı. İki gün önce Başpsikopos ile oğulları Archie’yi tanıştıran çift, dün de bir AIDS derneğini ziyaret etti.

Cape Town'da, HIV virüsü taşıyan annelerin çocuklarına virüs taşımasını engellemek için çalışan, Mothers2Mothers adlı AIDS derneğini ziyaret eden Markle, burada annelerle sohbet edip, çocuklarla oyunlar oynadı.

38 yaşındaki Sussex Düşesi, ziyaretinde, dört aylık oğlu Archie'nin kıyafetlerini de bağışladı. Markle sadece oğlunun değil, arkadaşlarının çocuklarına ait kıyafetleri içeren iki çanta dolusu kıyafet getirdi.

