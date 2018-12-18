Meghan Markle, Prens Harry’nin av partisine katılmasını istemiyor

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Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nin kuralları yerle bir etmeye devam ediyor. Markle’ın hedefinde şimdi de geleneksel av partisi var. Meghan’ın, Prens Harry’i, her yıl, yılbaşı geleneği haline gelen av partisine katılmaması için ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Çocukluğundan bu yana av partisine katılan Harry’nin, eşi Meghan’ın ısrarları sonucu bu yılki ava katılmayacağı öne sürüldü. İngiliz basını, hayvanseverliği ile bilinen Düşeş Meghan'ın Prens Harry'ye bunun için büyük baskı yaptığını yazdı.

Gazeteler; Meghan'ın saraya gelmesiyle birlikte Harry'nin çok değiştiğinin altını çizerek bu değişimin kardeşi Prens William ile arasını açtığını da belirtti. Hatta Harry'nin av partisine katılmamasının iki kardeş arasındaki gerilimi artıracağı savunuldu.