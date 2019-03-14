Meghan Markle resmi olarak doğum iznine ayrıldı

İngiliz Kraliyet Ailesi, aileye son katılacak yeni veliaht için hazırlıklara başladı. Dün Buckingham Sarayı’ndan yapılan resmi açıklama ile Meghan Markle’ın doğum iznine ayrıldığı duyuruldu.

Doğacak bebekleri için gün sayan Meghan Markle, bir süre kraliyetin yoğun programlarında artık boy göstermeyecek.

Şu an sekiz aylık hamile olan Markle, büyük ihitmalle bir sonraki medya önüne çıkışında kucağında İngiliz Kraliyet Ailesi’nin veliahtı ile görüntülenecek.

Düşes en son, eşi Prens Harry ile ağabeyi Prens William ve onun eşi Kate Middleton ile birlikte Westminster Abbey’de Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) etkinliğine katılmıştı.

