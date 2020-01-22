Meghan Markle ve Harry’e İngiliz ve Kanada hükümeti sahip çıkmıyor

Meghan Markle ve Sussex Dükü Harry İngiltere'ye de Kanada'ya da adeta dert oldu. Şu an Kanada'da yaşayan ailenin koruma giderlerini iki ülke de karşılamak istemiyor...

Yaklaşık bir ay önce Kraliyet Ailesi’nin kıdemli üyeliğinden ayrılan Meghan Markle ve Harry, haftalardır gündemden düşmüyor. Adeta, her geçen gün, Meghan ve Harry’nin yeni bir haberiyle güne uyanır olduk. Bugün de Sussex Dük ve Düşesi’nin koruma masrafları gündemde…

Daha önce yaptığı bir açıklama ile, Kanada’da yaşayan çiftin koruma masraflarının yüzde 75’ini karşılayabilecekleri söyleyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, halkın isyan etmesi üzerine bu kararından vazgeçti. Üstelik İngiliz hükümetinin koruma masraflarını karşılaması isteniyor. Lakin İngilizler de bu ödemeye karşı çıkıyor.

Hatta Kanada halkının yüzde 73’ü dilekçe verdi ve çiftin güvenliğinden sorumlu olmadıklarını belirtti. Çünkü çiftin korumalarının maliyeti yıllık 60 bin sterlin. Daily Mail’e göre de korumaların uçuşları, barınma ve kendi giderleri de dahil edilince koruma başına 100 bin sterlinlik masraf ortaya çıkıyor.

Şimdilik Meghan ve Harry’nin koruma masraflarını kimin ya da hangi ülkenin karşılayacağı belli değil. Lakin bu durum iki ülke arasında tansiyonu artırmış durumda. Buckingham Sarayı henüz bu konuyla ilgili bir yorum yapmadı. Bu arada Kanada’nın kraliyet polislerinden 24 kişilik bir ekip çiftin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu da yıllık yaklaşık 1.2 milyon sterlin demek…