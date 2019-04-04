Meghan Markle ve Prens Harry Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Meghan Markle ve Prens Harry’nin dün ‘SussexRoyal’ adını verdikleri resmi Instagram hesabı açtıkları Kraliyet Ailes’nin Instagram hesabından duyuruldu. Harry ve Meghan’ın hesabı, 5 saat 45 dakika içinde 1 milyon takipçiye ulaştı…

Meghan ve Harry, en kısa sürede bu rakama ulaşarak rekor kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri, bunun bir rekor olduğunu duyurarak 1 milyon takipçiye 11 saat 35 dakikada ulaşan Kang Daniel’i geçtiklerini ifade etti.

Çift, Instagram’da paylaştıkları ilk görselde, “Resmi Instagram hesabımıza hoş geldiniz; ne yaptığımızı paylaşmak, önemli duyurularda bulunmak ve mühim meseleleri aydınlatmak istiyoruz” demişti…

