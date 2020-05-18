Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi’nden alarak harcadıkları paraları geri ödüyor
Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi’nden alarak harcadıkları paraları geri ödüyor
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry, tüm görevlerini bırakmadan önce oturdukları Windsor’daki Frogmore Kır Evi için 2.4 milyon dolar harcama yapmıştı. Çift, kraliyetten aldıkları bu parayı iade edeceklerini açıkladı...
Yaşam 18 Mayıs 2020 - 14:29

İngiltere Prensi Harry ile eski oyuncu yeni Düşes Meghan Markle, bu yılın başlarında Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıklarını açıkladıkları andan itibaren kendi paralarını kazanmaya odaklandı. Bu sırada İngiliz halkı da, şimdiye kadar yaptıkları harcamaları geri ödemeleri konusunda mesajlarda bulundu.
Çift aradan geçen bir yılın ardından, İngiltere’den ayrılmadan önce 2.4 milyon dolar masraf yaptıkları evin parasını ödemeye başladı… Yenileme için harcanan para, Kraliçe’ye tahsis edilen ve kamu parası olan Sovereign Grant’den kullanılmıştı…

İLGİLİ HABERPrens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Etiketler