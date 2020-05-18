Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi’nden alarak harcadıkları paraları geri ödüyor
İngiltere Prensi Harry ile eski oyuncu yeni Düşes Meghan Markle, bu yılın başlarında Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıklarını açıkladıkları andan itibaren kendi paralarını kazanmaya odaklandı. Bu sırada İngiliz halkı da, şimdiye kadar yaptıkları harcamaları geri ödemeleri konusunda mesajlarda bulundu.
Çift aradan geçen bir yılın ardından, İngiltere’den ayrılmadan önce 2.4 milyon dolar masraf yaptıkları evin parasını ödemeye başladı… Yenileme için harcanan para, Kraliçe’ye tahsis edilen ve kamu parası olan Sovereign Grant’den kullanılmıştı…