Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi’nden alarak harcadıkları paraları geri ödüyor

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry, tüm görevlerini bırakmadan önce oturdukları Windsor’daki Frogmore Kır Evi için 2.4 milyon dolar harcama yapmıştı. Çift, kraliyetten aldıkları bu parayı iade edeceklerini açıkladı...

İngiltere Prensi Harry ile eski oyuncu yeni Düşes Meghan Markle, bu yılın başlarında Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıklarını açıkladıkları andan itibaren kendi paralarını kazanmaya odaklandı. Bu sırada İngiliz halkı da, şimdiye kadar yaptıkları harcamaları geri ödemeleri konusunda mesajlarda bulundu.

Çift aradan geçen bir yılın ardından, İngiltere’den ayrılmadan önce 2.4 milyon dolar masraf yaptıkları evin parasını ödemeye başladı… Yenileme için harcanan para, Kraliçe’ye tahsis edilen ve kamu parası olan Sovereign Grant’den kullanılmıştı…