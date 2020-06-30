Meghan Markle ve Prens Harry maddi sıkıntı içinde

Yeni yılın ilk günlerinde, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak yeni bir hayata başlayan Prens Harry ve Meghan Markle’ın saraydan ayrılma hikayeleri hüsrana uğradı. Independent’in aktardığı habere göre, Harry ve Meghan, Prens Charles'ın kişisel parasını kullanarak, yeni hayatlarını finanse edecekti. Ne var ki Prens Charles'ın yıllık geliri pandemi nedeniyle büyük darbe alınca, kraliyet çifti de maddi sıkıntı yaşamaya başladı.

Galler Prensi’nin Cornwall Dükalığı’ndan elde ettiği yıllık gelir, yaklaşık yüzde üç oranında artarak 22,2 milyon euro'ya ulaşmıştı. Ancak corona virüs salgını nedeniyle bu rakam düşüşe geçti. Çünkü Charles’ın Cornwall ve Scilly Adaları da dahil olmak üzere pek çok arazisi, corona virüsten çok kötü etkilenen turizm sektöründen gelir getiriyordu. Dolayısıyla Harry ve Meghan Markle, ABD’deki yeni yaşamlarında yardımcı olmak için dükalıktan gelen bu geliri değil, kendi özel parasını kullanacak. Onun öncesinde ise Prens Charles çiftin bir yıllık mali düzenlemelerini gözden geçirecek.

Çiftin maddi zorluk içinde olduğunu bir başka kaynak da doğruladı ve “Harry aynı yerde kalmaktan çok sıkıldı. Karantina döneminde ailesini çok özledi. Şu an yaşadıkları hayat, hayal ettiklerinden çok farklı. Harry taşınmaktan duyduğu heyecanı kaybetti. Gizlice azap çekiyor” dedi.