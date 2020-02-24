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Meghan Markle ve Prens Harry sert çıktı: ‘Kraliyet kelimesi kraliçenin malı değil’
Meghan Markle ve Prens Harry sert çıktı: ‘Kraliyet kelimesi kraliçenin malı değil’
Meghan Markle ve Prens Harry, Sussex Royal adını ellerinden alan Kraliçe II. Elizabeth'e adeta ateş kustu. Çift, Sussex Royal resmi web sitesinden yaptıkları bir açıklama ile, adeta kraliçeye 'Kraliyet senin malın değil' dedi...
Yaşam 24 Şubat 2020 - 08:06

Prens Harry ve Meghan Markle, 9 Mart'ta kraliçe ve diğer kraliyet üyeleriyle birlikte Commonwealth Service denilen İngiliz Devletler Topluluğu resmi törenine katıldıktan sonra 31 Mart'ta resmi olarak kraliyetten ayrılacaklar.

Onların bu ayrılışları, aylardır gündemden düşmedi. Öyle ki Meghan ve Harry, henüz saraydan ayrılmadan önce planlarını yapmış, Sussex Royal adını her alanda tescilletmişlerdi. Fakat Kraliçe II. Elizabeth buna izin vermedi ve bu ismi hiçbir şekilde kullanamayacaklarını söyledi. Konu ile ilgili cuma günü, çiftin sözcüsü bir açıklama yaptı ve Dük ve Düşes'in royal (kraliyet) veya Sussex Royal markasını, “özel İngiltere hükümet kuralları”na göre herhangi bir markada kullanmaktan kaçınacağını belirtti. “Sussex Dükü ve Düşesi, 2020 İlkbaharı sonrası hiçbir alanda ‘Sussex Royal’i kullanmayı düşünmüyor” dedi.

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Ne var ki bu Harry için yetmemiş olacak ki, Sussex Royal resmi web sitesi üzerinden de bir açıklama yayınladılar. Kraliyet görevlerini bırakma sürecinin tam olarak nasıl gerçekleşeceğini detaylandırırken, kraliçenin royal-kraliyet terimi üzerinde herhangi bir mülkiyetinin bulunmadığı konusuna vurgu yaptı.