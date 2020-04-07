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Meghan Markle ve Prens Harry’nin Achewell adlı hayır kurumuna oğulları Archie ilham verdi
Meghan Markle ve Prens Harry’nin Achewell adlı hayır kurumuna oğulları Archie ilham verdi
Prens Harry ve Meghan Markle, kar amacı gütmeyen yeni hayır kurumlarını duyurdu; Archewell... Oğulları Archie'den ilham alınan kurum corona virüsü ile mücadeleleri destekleyecek...
Yaşam 7 Nisan 2020 - 12:07

Sussex Dükü Meghan Markle ve Sussex Dükü Harry, ABD’de ticari marka evraklarını doldurduktan sonra ismini oğulları Archie’den ilham alan bir organizasyon kurdu. Kar amacı gütmeyen kurumları Archewell hakkında detayları paylaşan çift “Sizin gibi odak noktamız küresel Covid-19 salgınıyla mücadele çabalarını desteklemek. Archewell, eski bir güç ve eylem kelimesini ve her birinin üzerine çizmemiz gereken derin kaynakları çağrıştıran bir isim” dedi.

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