Meghan Markle ve Prens Harry’nin görevlerini artık Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice üstleniyor

Kraliyet yazarı Robert Lacey, Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakarak Kanada’ya yerleşmelerinin ardından, Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice'in onların görevlerini devralacağını açıkladı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ani bir kararla tüm kraliyet görevlerini bırakıp Kraliyet Ailesi’nin kıdemli üyeliğinden ayrıldıklarını açıkladıktan sonra İngiltere’de sular durulmuyor. Şimdi de Kraliyet yazarı Robert Lacey, Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakarak Kanada'ya yerleşmelerinin ardından, Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice’in onların görevlerini devralacağını açıkladı.

The Crown dizisinin danışmanı olan kraliyet biyografi yazarı Robert Lacey, Hello! Dergisine verdiği röportajda “Bu olayın sonuçlarından birinin, eğer kendileri istiyorlarsa, Beatrice ve Eugenie’nin öne çıkmaları olması çok açık” dedi.

“İki kişi gittiyse ve iki kişi onların yerine gelecekse bunlar Beatrice ve Eugenie olmak zorunda” diyen kraliyet yazarı, “Onların öne çıkacaklarına eminim ve bunu memnuniyetle karşılayacaklar. Ailenin Prens George'un (6) nesli gelmeden 15 yıl önce ihtiyacı olan şey bu. Harry’nin kuzenlerinden nasıl olmak istediğinin modelleri olarak bahsetmesi de ironik” ifadesini kullandı.