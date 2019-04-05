Meghan Markle ve Prens Harry’nin Instagram hesabı meğer başkasına aitmiş!

İngiltere’de, sürüş eğitmenliği yapan Kevin Keiley, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve ‘SussexRoyal’ hesabının kendisine ait olduğunu, kraliyetin hiçbir izin almadan hesabı Prens Harry ve Meghan Markle’a verdiğini iddia etti.

“Gurur duymakla birlikte sinirlerim de bozuldu” diyen Keiley, tuttuğu takım Reading FC ve memleketi Sussex’e olan sevgisini yansıtmak için @sussexroyal hesabını kullanıyordu. Ancak Keiley, Instagram kullanıcı adının şirket tarafından alınıp, kendisine sorulmadan, aynı zamanda Sussex Dükü ve Düşesi unvanına sahip kraliyet ailesi üyesi çifte verildiğini fark etti.

55 yaşındaki Kevin, bu durumu oğlunun mesajıyla öğrenmiş: “Oğlumdan ‘Ha ha, kullanıcı adın gitmiş’ Instagrama bak’ diye bir mesaj aldım” diyen Keiley, hesaba bakınca kendi hesabının @sussexroyal değil, @_sussexroyal_ olarak değiştiğini görmüş. Kevin Keiley ayrıca, kraliyet ailesinden hiç kimsenin izin almak için kendisiyle iletişim kurmadığını da belirtti. Bu arada Kevin’ın Twitter hesabı da aynı adı taşıyor ve kendisi, o hesabın da kendisinden alınabilecek olmasından son derece rahatsız…

Keiley, Prens Harry ve Meghan ile konuşma şansı olsa ne yapacağı diyeceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Merhaba Harry ve Meghan. Twitter hesabımı da istiyorsanız en azından benimle konuşacak saygıyı gösterin.”

Instagram ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Keiley’nin kullanıcı adının ‘dijital el koymayı’ önlemek için kurallar çerçevesinde değiştirildiğini söyledi. Meğer Instagram, belirli bir süre aktif olarak kullanılmayan hesaplarda değişiklik yapılabiliyormuş.