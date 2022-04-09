Meghan Markle ve Prens Harry’nin Netflix belgeselleri için her şey hazır

Meghan Markle, önümüzdeki hafta, gazi askerler için düzenlenen bir yarışma için eşi Prens Harry ile Hollanda'ya seyahat ediyor. Çiftin gezisi Netflix belgeseline de konu olacak.

Sozcu.com.tr

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Prens Harry ile evlenerek İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bir parçası olan ve yaptığı her hareket gündem oluşturmaya devam Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nden ayrıldığından bu yana ilk kez ABD dışına çıkıyor.

Markle, 16 Nisan’da Hollanda’da başlayacak ve gazi, yaralı, hasta asker erkekler ve kadınlar için düzenlenen uluslararası bir spor yarışması olan Invictus Games’e katılacak. Yarışma, 37 yaşındaki Prens Harry'nin aktif katılımıyla her sene gündeme geliyordu.

Daily Mail’in haberine göre, dijital yayın platformu Netflix’in belgesel ekibi de, Prens Harry ve Meghan Markle’ı yarışma süresince takip edecek.

NETFLIX VE SPOTIFY’LA MİLYONLUK ANLAŞMA

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra Amerika'ya yerleşen Markle ve Harry, farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

Dijital yayın platformu Netflix'le 2 yıllık dev bir anlaşma imzalayan 40 yaşındaki Markle, ayrıca müzik platformu Spotify'a da podcast programı hazırlayacağını duyurmuştu.

Prens Harry ve Meghan Markle tarafından kurulan Archewell Productions ve Netflix eşliğinde çekilecek belgesel “Heart of Invictus” ismini taşıyor.

HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

9 Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip'in bu seneki anma törenine, torunu Prens Harry'nin de katılması bekleniyordu. Ama, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi görevlerinden çekildiklerini açıklayan Harry ve Markle anma törenine katılmayacaklarını açıkladı. Söz konusu açıklama kamuoyunun tepkisini çekti.

Bu sene 16 Nisan-22 Nisan 2022 tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek Invictus Games’in tanıtım videosunda ise Prens Harry'nin Hollandaca öğrenmeye çalıştığı, Hollanda'da oynanan maçları turuncu forma giyerek izlediği anlar yer alıyor.

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