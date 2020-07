Meghan Markle ve Prens Harry’nin saraydan ayrılmasının perde arkası

Bu yılın başında saraydan ayrılıp kendi hayatlarını kurma kararı alan Meghan Markle ve Prens Harry hakkında çıkan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta, çift hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ve saraydan ayrılmalarının perde arkası anlatıldı...

Dünyanın yakından takip ettiği Prens Harry ve Meghan Markle hakkında Omid Scobie ve Carolyn Durand bir kitap yazdı. Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta çiftin Kraliyet Ailesi’nden neden ayrıldığı anlatıldı. En büyük sebebin Prens William ile Kate Middleton’ın olduğu söylendi. Kitapta yazana göre Harry ve Markle, Kate ve William’ın sürekli ön planda olmasını kıskandıkları için ayrılma kararı almış.

Yine kitapta öne sürülen bir iddiaya göre Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles ve Prens William’ın arkasındaki koltukta oturmaya daha fazla tahammül edemedi. Kitapta ayrıca, Markle’ın bir arkadaşına gözyaşları içinde “Bu aile için yaşamımdan bile vazgeçebilirim” dediğini ama sonuçta kendilerine ayrılıktan başka seçenek bırakılmadığını söylediği iddiası da yer alıyor.

The Times ve Sunday Times’da dizi olarak yayınlanmaya başlayan, gelecek ay da piyasaya çıkacak olan kitapta yer alan iddialara göre Prens Harry, kendisini ailesi tarafından korumasız bırakıldı. Öyle ki saray görevlileri Meghan Markle’dan hoşlanmayıp hayatı ona zindan etti. Hatta Harry ve Meghan Markle bazı saray çalışanlarının çok hain olduğu düşünerek “engerek yılanına” benzetti. Tüm bu iddialar üzerine Harry ve Mehan Markle’ın sözcüsü, çiftin kitap için yazarlarla röportaj yapmadığını belirterek “Kitap tamamen yazarların kendi görüşlerini, bakış açılarını ve yorumlarını yansıtmaktadır” açıklamasında bulundu.