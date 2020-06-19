Meghan Markle ve Prens Harry’nin vakıf kurma talepleri reddedildi

Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra Kanada’ya giden, kısa süre sonra ise ABD’nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie’nin adını verecekleri, kar amacı gütmeyen bir yardım vakfı kurmayı planladıklarını açıklamışlardı fakat işler düşündükleri gibi gitmedi. Prens Harry ve Meghan Markle’ın Archewell adını verdikleri vakfın kuruluşu için yaptıkları başvuru Amerikan Patent ve Ticari Marka Enstitüsü tarafından reddedildi. Buna gerekçe olarak da gerekli kağıtların imzalanmamış olması ve vakfın etkinliklerinin belirsizliği gösterildi. Ayrıca çiftin, gerekli ödemeleri yapmadığıda belirtildi.