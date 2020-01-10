Meghan Markle ve Prens Harry’ye Kraliyet’ten ayrılma fikrini Oprah Winfrey vermiş

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını açıklamasının ardından farklı iddialara konu olmuş, türlü teoriler geliştirilmişti. Son iddialara göre de, Harry ve Meghan'a bu fikri öneren kişi ünlü televizyon yıldızı Oprah Winfrey...

Ünlü televizyon yıldızı Oprah Winfrey, Meghan Markle’ın annesi Doria Regland’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor. Prens Harry ve Meghan’ın düğününde de davetliler arasında yer alan Winfrey’in çifte, Kuzey Amerika’da yaşayıp kendi yollarına bakmalarını tavsiye ettiği iddia edildi.

Harry ve Meghan’a Kraliyet’ten ayrılıp kendi markalarını kurması için tavsiye veren ilk kişinin Oprah Winfrey olduğunu söyleyen bir kaynak, “Oprah onlara bunun mümkün olduğunu farketmelerini sağladı” dedi. Oprah Winfrey’in temsilcisi ise bu konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Page Six’in haberine göre bu tavsiyeyi veren tek kişi Winfrey değil. George Clooney ve eşi Amal Clooney de çifte aynı tavsiyelerde bulunmuş ve çifti cesaretlendirmek için her şeyi yapmış. Clooney çifti Kraliyet düğününün özel davetlileriydi.

OPRAH İDDİALARI YALANLADI

People dergisine konuşan Oprah Winfrey, konu ile ilgili iddiaları yalanlayarak, “Meghan ve Harry neyin iyi olduğunu anlamaları için benim yardımıma ihtiyaçları yok” dedi. İkisine de değer verdiğini belirten Winfrey, “Ne karar verirlerse onları destekleyeceğim” yorumunda bulundu.