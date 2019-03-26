Meghan Markle yoga müziğiyle doğum yapacakmış

Meghan Markle’ın bebeğini kucağına almasına az bir süre kala, Düşes’in nasıl doğum yapacağı da merak konusu oldu. Bir iddia Londra'daki St Mary’s Hastanesi'ndeki Lindo Wing kanadında doğum yapacağı yönünde. Bir iddia ise oldukça iddialı…

İngiliz basınına göre Meghan Markle yoga ve yoga kültürüne özgü şarkılar eşliğinde normal doğum yapacak. Evinin müzik odasını buna göre düzenlettiği iddia edilen Markle ağrı kesici de kullanmak istemiyormuş. New! dergisinde yer alan bu iddiaya göre Markle anneliğe mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapmayı planlıyormuş.

Derginin, Markle’ın bir arkadaşına dayandırarak ortaya attığı iddiaya göre Düşes, doğum deneyimini olabildiğince doğal bir şekilde yaşamak istiyormuş.