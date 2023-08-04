Meghan Markle’a 42. yaş gününde hüsran

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Meghan Markle bugün 42. yaşını kutlayacak ancak "sadece 200 kez paylaşılan" mesajı şimdiden doğum gününe büyük darbe vurmuşa benziyor.

Sozcu.com.tr

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Bugün yani 4 Ağustos Cuma günü 42. yaşına giren Sussex Düşesi Meghan Markle, iki yıl önce 40. doğum gününde başlattığı girişimi 40×40 için Instagram’da bir mesajı yayınladı.



Eski aktris, hayranlarının şiiri yeniden paylaşmasını ve mesajını yaymasını umuyordu, ancak Sun tarafından yapılan analize göre, gönderi yalnızca 200’den fazla genel hesapta kalıcı olarak paylaşıldı. Yani Markle’ın umduğu etkiyi pek de yaratamamışa benziyor.

KARİYER KADINLARINA ÇAĞRI

40×40 projesi ile 40 ünlü kadının iş hayatına geri dönmek isteyen kadınlara 40 dakika ayırabilmeleri amaçlanıyor. Kampanyayı başlatan Markle, kariyer basamaklarında üst sıralarda olan arkadaşlarını “kadınların iş gücüne yeniden girmesine yardımcı olmak” için “zamanlarını” bağışlamaya çağıran bir video çekti.

Ayrıca Sussex çiftinin markası Archewell’in web sitesinde yaptığı açıklamada, hayranlarından #40×40 ve #CompassionInAction hashtag’leriyle hazır bir Instagram gönderisini paylaşmalarını doğum günü hediyesi olarak istedi.

“Her şeyini veren kadınlar için zamanımızı veriyoruz. Var mısın? sözlerinin yer aldığı mesajda, dileyen kişiler, “Sussex Düşesi’nin 40. doğum gününü kutlamak için, önemsediğim bir amaca 40 dakikalık akıl hocalığı veya hizmet adıyorum.” şablonunu kullanarak paylaşım yapabiliyor.

WEB SİTESİNDE DE GÜNCEL DEĞİL

Sun, kampanyanın başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde yapılan Instagram gönderilerini analiz etti ve #40×40 hashtag’ini kullanarak mesajı paylaşan yalnızca 217 herkese açık gönderiyi talep etti.

Ancak 24 saat sonra kaybolan Twitter gönderileri, özel paylaşımlar veya Instagram hikayeleri analize dahil edilmedi.

Pek ilgi görmeyen proje, Archewell web sitesinde de güncellenmedi ve Markle’ın projeyi açıklamasından 12 aydan kısa bir süre sonra “sessizce bırakıldığı” söylentileri yayıldı.

Kraliyet uzmanı Angela Levin de, Mayıs 2022’de Sun Online’a, “Bir süre önce sessizce iptal edildiğini okudum. Bence çok sessizce çöp kutusuna gitti.” dedi.

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