Meghan Markle’ın bilinmeyen yönlerini birlikte çalıştığı set fotoğrafçısı açıkladı

Yıllar önce rol aldığı Suits dizisiyle şöhrete kavuşan Meghan Markle, oyunculuk dönemlerinde sette, “Prenses” şeklinde anıldığı ortaya çıktı. Set fotoğrafçısının Daily Mail’a verdiği demeçte Markle’ın böyle anılmasının sebebi ise oldukça talepkar olması ve kaba davranışlarıymış.

Set fotoğrafçının iddiaları bununla bitmedi. Meghan Markle’ın aslında çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen fotoğrafçı, “Onunla çekim yapmak kolaydı. Bir kez ona ‘aksiyon’ dediğinizde işini nasıl yapacağını gayet iyi bilirdi ama kamera kapandıktan sonra hiç de dost canlısı bir insan değildi” dedi.

Adını vermek istemeyen fotoğrafçının iddialarına göre Meghan Markle, sete kendisine eşlik eden kalabalık bir ekiple gider ve ekibiyle setteki diğer insanlara bakarak, onlar hakkında konuşup gülüştüklerini iddia etti.

PRENSİ ETKİLEMESİ ŞAŞIRTTI

Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle ile defalarca çalışan kişi, Markle’ın kendisine güven konusunda sorunlar yaşadığını ima ederek, “Prensi etkilemesi beni şaşırttı” şeklinde konuştu.

VÜCUDUNDA EN ÇİRKİN BULDUĞU YERİ: AYAKLARI

Fotoğrafçı, Meghan Markle’ın sette titizlikle uyulmasını istediği kuralları olduğunu sözlerine ekledi. En katı olduğu kural ise, çıplak ayaklarının görüntülenmemesi.

Meghan’ın ayaklarından nefret ettiğini söyleyen fotoğrafçı, “Bu nedenle ayaklarının çekilmesini asla istemezdi” dedi.

Sette diva gibi davrandığını iddia eden fotoğrafçı, Markle’ı ilk kez gördüğü anı, “Onun kim olduğunu bilmiyordum. Başında bir beyzbol şapkası vardı ve kimseyle konuşmadan makyaj odasına yöneldi. Aslında onunla çalışanlar zor bir insan olduğu konusunda beni uyarmıştı” sözleriyle anlattı.