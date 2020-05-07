Meghan Markle’ın bulvar gazetelerine açtığı davada yeni gelişme

Meghan Markle, İngiliz bulvar gazetelerine savaş açtı ve özel hayatın ihlali gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Geçen hafta ilk duruşma gerçekleşti. Dün ise davada yeni bir gelişme yaşandı. Hakim ilişkili Gazeteler lehine bir karar yayınladı ve Meghan’ın davasının üç unsurunun çıkarılmasını istedi. Bu unsurlar şöyle; 1-Davalının dürüstçe ve kötü niyetle davrandığı, 2- Davalının, davacı ve babası arasında kasıtlı olarak fikir ayrılığı yarattığı, 3- Davacı, sanığın kendisini yanlış ve zararlı bir şekilde tasvir etmeyi amaçlayan müdahaleci veya saldırgan hikayeler yayınlamanın bariz gündeminden rahatsız olmuştur. Davanın her bir yönüne yönelik saldırı gerekçeleri, iddiaların hukukla ilgisiz olması veya yetersiz bir şekilde belirtilmiş olması veya gündeme getirilen meselelerin dava yönetim gerekçeleri dışında tutulması için dava edilmesinin orantısız olacağı yönündedir.

Alınan bu karar sonrası şaşırdıklarını dile getiren Meghan Markle’ı temsil eden hukuk firması bir açıklama yaptı ve “Bugünkü karar, bu davanın temel unsurlarının değişmediğini ve ilerlemeye devam edeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Düşes’in hakları ihlal edildi; gizlilikle ilgili yasal sınırlar aşıldı. Bu sürecin bir parçası olarak, Mail on Sunday'in Sussex Düşesi’ni hedef almak için çarpık, manipülatif ve dürüst olmayan taktikler kullandığı tam olarak ortaya çıktı” dedi.