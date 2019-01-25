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Meghan Markle’ın elinin sürekli karnında olmasının nedeni ortaya çıktı
Meghan Markle’ın elinin sürekli karnında olmasının nedeni ortaya çıktı
Şu an altı aylık hamile olan Meghan Markle, son dönemlerde katıldığı etkinliklerde elini sürekli karnının üstünde tutuyor. Pek çok kişiyi rahatsız eden bu görüntünün sebebini beden dili uzmanı yorumladı...
Yaşam 25 Ocak 2019 - 14:26

Beden Dili Uzmanı Judi James, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın toplum karşısındaki davranışlarını inceliyor. Son zamanlarda her katıldığı etkinlikte Markle’ın sürekli elinin karnının üstünde olmasını değerlendiren James, Düşes’in bundan büyük keyif aldığını belirtiyor.
meghan-el-gobekte1Meghan’ın ilgi çekmekten memnun olduğunu dile getiren uzman “Markle, özellikle de giderek irileşen karnını gözler önüne sermekten ve bu sayede yoğun şekilde ilgi görmekten mutlu” dedi.
meghan-el-gobekte3Judi James, yakın bir gelecekte üzerindeki baskı ve kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle Meghan Markle’ın agresif davranışlar sergilemesinin sürpriz olmadığını da ileri sürdü. Beden dili uzmanı James, Düşes’in zaman zaman kendisine yöneltilen eleştirilere karşı duyduğu öfkeyi ve gerilimi şimdilik kibar bir gülümsemenin arkasına sakladığını da belirtti.
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Son güncelleme: 14:28 - 25.01.2019
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