Meghan Markle’ın hikaye videosunda dikkat çeken detay: Bir kolunda 3.8 milyon TL’lik servet yatıyor

İngiliz medyası, bir YouTube kanalında kendi yazdığı çocuk kitabındaki hikayeleri okuyan Meghan Markle'ın takılarını mercek altına aldı. Markle'ın takılarının değerinin 3.8 milyon TL'den fazla olması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz basınının yakın radarında kalmayı sürdürüyor.

Bu yıl haziran ayında kızı Lilibet Diana Mountbatten-Windsor’ı dünyaya getiren 40 yaşındaki Markle, çocuklar için kaleme aldığı The Bench adlı kitabı YouTube kanalı Brightly Storytime’da seslendirdi.

EN PAHALISI NİŞAN YÜZÜĞÜ



İngiliz basını Markle’ın okuduğu hikayelerden çok, kolundaki mücevherlerine odaklandı. Daily Mail gazetesi, Markle’ın videoda kullandığı takıların değerinin 400 bin dolardan (3.8 milyon TL) fazla olduğunu yazdı.

Bu takılar arasında en pahalı olan Markle'ın 373 bin dolar değerindeki nişan yüzüğü. Onu daha önce Prenses Diana'nın kullandığı ve Prens Harry'nin kendisine hediye ettiği 24 bin dolarlık saat izledi. Bu iki parçayı, 6 bin 900 ve 3 bin dolar değerindeki iki altın bilezik takip etti.