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Meghan Markle’ın kahve markasına Oprah desteği: Milyon dolarlık paylaşım

ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, yakın arkadaşı Meghan Markle'ın kahve markasını sosyal medyada destekledi. Takipçilerine indirim kodu veren Winfrey'nin paylaşımın 1 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:28 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
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Meghan Markle’ın kahve markasına Oprah desteği: Milyon dolarlık paylaşım

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, iş dünyasındaki yatırımlarını sürdürüyor.

Aralık 2020’de Clevr Blends isimli kahve markasına yatırım yaptığını açıklayan Markle’ın ürünleri, ünlü dostları tarafından da destek görüyor. O isimlerden biri de ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey.

Oprah, 2021 favorileri listesine Clevr Blends’i de eklerken, 74 dolarlık başlangıç setinin linkini sosyal medya hesabından paylaştı. Oprah, 19 milyon takipçisine bir de indirim kodu verdi.

Daily Mail’in haberine göre, Oprah’ın yaptığı paylaşımın değerinin 1 milyon dolar (9.5 milyon TL) olduğu belirtildi.

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