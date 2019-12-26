Meghan Markle’ın Noel kartında photoshop yaptığı iddia edildi

Kraliyet görevlerine altı haftalık ara veren Sussex Ailesi, yayınladıkları Noel kartıyla gündemde. Çiftin sekiz aylık oğulları Archie'nin ön planda olduğu karta photoshop yapıldığı iddia ediliyor...

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin geleneksel Noel kartları geçen hafta yayınlandı. Prens William ve Kate Middleton yazdan kalma bir fotoğraf paylaşırken, Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Prens Edward daha sıradan paylaşımlar yaptı. İçlerinde ise en çok Meghan Markle ve Prens Harry’nin kartpostalı konuşuldu… Zira çiftin sekiz aylık oğulları Archie’nin ön planda olduğu karta photoshop yapıldığı iddia ediliyor…

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 Aralık 2019

Peki bu olay nasıl ortaya çıktı? Photoshop’a meraklı sosyal medya kullanıcıları paylaşılan fotoğrafı incelemeye aldığında, bir gariplik olduğunu farkediyor… Netlikle, ışıkla, perspektifle ilgili pek çok sorunun olduğunu söyleyen kullanıcılar, Meghan Markle’ın kafasının sonradan fotoğrafa monte edildiğini iddia etti.

En çok dikkat çeken detay ise Prens Harry’nin fotoğrafta çok Archie ve Meghan’dan daha da bulanık görünmesi.Paylaşımda, Meghan’ın yüzü net olmasına rağmen, Harry’nin yüzü epey bulanık. Sosyal medya kullanıcıları ayrıca ışıkların da farklı yönlerden geldiğini yazdı. Öyle ki, Archie’nin yüzüne vuran ve gözünden yansıyan ışıklar ile Meghan ve Harry’i aydınlatan ışıkların oldukça tutarsız olduğu konuşuldu.

Çiftin fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşması da photoshop iddialarını güçlendirdi. Siyah beyaz paylaşılan fotoğrafların üzerinde oynansa da hataları nispeten gizlediği biliniyor. Bu nedenle Meghan ve Harry’nin siyah beyaz tercih ettiği söylendi. Bakalım yakında fotoğraf hakkında bir açıklama yapılacak mı!