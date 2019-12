Meghan Markle’ın Noel kartında photoshop yaptığı iddia edildi

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin geleneksel Noel kartları geçen hafta yayınlandı. Prens William ve Kate Middleton yazdan kalma bir fotoğraf paylaşırken, Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Prens Edward daha sıradan paylaşımlar yaptı. İçlerinde ise en çok Meghan Markle ve Prens Harry’nin kartpostalı konuşuldu… Zira çiftin sekiz aylık oğulları Archie’nin ön planda olduğu karta photoshop yapıldığı iddia ediliyor…

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 Aralık 2019