Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Meghan Markle’ın setlere geri dönmek istediği iddia edildi
Meghan Markle’ın setlere geri dönmek istediği iddia edildi
Prens Harry ile nişanlandığı dönem oyunculuk kariyerini de bitiren Meghan Markle'ın yeniden setlere dönmek istediği iddia edildi. İngiliz dedikodu yazarı Rob Shuter'a göre Meghan saray hayatını seviyor ama heyecan istiyor...
Yaşam 2 Eylül 2019 - 10:27

Prens Harry ile sevgili olduğu dönemde çok izlenen yapımlardan biri olan Suit dizisinin başrolünde yer alan Meghan Markle, nişanlandıktan sonra oyunculuk kariyerine son vermişti. ABD’de 2011-2018 yılları arasında yayınlanan dizide Rachel Zane karakterine hayat veren Markle, bir iddiaya göre yeniden ekranlara dönmek istiyor.
Kraliyet ailesini yakından takip eden İngiliz dedikodu yazarı Rob Shuter, “Yeni asil Meghan Markle için saray duvarları arasındaki hayatı biraz sıkıcı olmaya başladı, bu yüzden işe geri dönmeyi istiyor ve mükemmel projeyi araştırıyor. Yeni 007 filminde Bond kızı olmayacak belki ama şu an nabız yokluyor” diyor.
Markle’ın doğru senaryo için beklediğini de belirten Rob, Prens Harry’nin de eşini desteklediğini, hatta eşinin yeteneklerinin heba olmamasını istediğini de söyledi. Meghan Markle'ın kraliyet yaşamına dair de bilgi veren Rob Shuter, “Meghan kraliyet hayatını, anne olmayı seviyor ama bu onun için yeterli değil. Bu dünyada bir fark yaratmayı istiyor, sadece kraliyet etkinliklerine katılan ve kalabalıkla el sıkışan birine dönüşmek istemiyor” dedi.

Etiketler