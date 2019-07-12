Meghan Markle’ın Wimbledon’da protokole uymaması tepki çekti

Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz hafta, arkadaşı Serena Williams’ın maçını izlemek için Wimbledon Tenis Turnuvası’na gitti. Bir jean pantolon, bir body ve üzerine aldığı ceketle protokole oturan Markle, krize yol açtı. Zira elbise giymeyenler protokol gereği özel alanda oturamıyor…

Görevliler, Markle’ı uyarsa da, Düşes onları dinlemedi ve ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden iki eski arkadaşıyla birlikte protokole oturdu. Organizasyon ekibindeki görevliler, Markle'ı ve tavırlarını ‘kabus' olarak nitelendirerek, Düşes'in ‘kendini önemseme paranoyası'na sahip olduğunu belirtti.

Görevlileri zor durumda bırakan Meghan Markle’a bir tepki de İngiliz gazeteci Piers Morgan’dan geldi. Gazeteci “Wimbledon'da özel muamele mi? Bu çok saçma. Bu ikiyüzlülük ve onlar özel insanlar değil, Sussex Dükü ve Düşesi. Özel olmak istiyorsan Amerika'ya geri dön ve özel yaşa” dedi.

The Times gazetesinin haberine göre de görevliler Düşes'in ‘kontrol delisi' olduğunu belirtmiş ve yakınında oturanların fotoğraf çekmesine izin vermediğini, korumalarının da bunun olmaması için büyük çaba harcadığını söylemiş, Meghan’ın korumaları, seyircilerin oturdukları yerde selfie çekmelerine bile izin vermemiş.

