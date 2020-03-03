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Meghan MET Gala’ya davet edilirken, projeleri geri çevriliyor
Meghan MET Gala’ya davet edilirken, projeleri geri çevriliyor
Ay sonunda Kraliyet Ailesi ile bağları tamamen kopacak olan Meghan Markle'ın, mayıs ayında düzenlenecek MET Gala'ya katılması bekleniyor. Öte yandan Meghan'ın, film projeleri için görüşmeye gittiği ama geri çevrildiği söyleniyor...
Yaşam 3 Mart 2020 - 07:57

Meghan Markle’ın normal bir hayat sürmesine kısa bir süre kaldı. Mart ayının sonunda Kraliyet Ailesi ile tüm ilişkilerini bitirecek olan Markle, artık eski günlerine dönebilecek, davetlere katılabilecek, projelerde yer alabilecek…

The Sun’ın haberine göre Markle, MET Gala’ya davet edildi ve gecenin davetli listesinde en üst sıralarda. Ne var ki, gecede Prens Harry'nin Meghan Markle'a eşlik etmeyeceği de söylentiler arasında. Habere göre Meghan Markle bu yılki temaya da bağlı olarak “göz alıcı androjen” bir görünüm ile karşımıza çıkacak.

Öte yandan Markle’ın hummalı bir şekilde, film projeleri için görüşmeler yaptığı da söyleniyor. Hatta denilene göre son olarak Fantastik 4’lü ve bunun gibi Marvel filmlerinde yer almak istemiş. Ne var ki Disney, Meghan’ın roller için uygun olmadığını söyleyerek nazikçe teklifi reddetmiş…

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