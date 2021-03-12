Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hatim duası yapıldı.

KABRİNE KARANFİLLER BIRAKILDI

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında dua eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu karanfil bıraktı. (DHA)