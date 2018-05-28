Mehmet Ali Alabora suskunluğunu Gezi Parkı için bozdu

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Yıllardır polemiklere girmeyen ve suskunluğunu koruyan oyuncu Mehmet Ali Alabora suskunluğunu ‘gezi eylemleri’ için bozdu. Alabora, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda hakkında CIA çalışanı imasında bulunan araştırmacı Murat Akan’a yanıt verdi.

“WORD KOD ADLI KILIÇTAN KESKİN AYGIT”

Mehmet Ali Alabora’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

1-Murat Kardeş yok öyle olmadı, bak ben sana anlatayım. Dijital senaryoyu ben hazırlamadım, onu @MeltemArikan yazdı. Bunun için de, arada CIA ile işbirliği yapan, Microsoft’un bir aracını kullandı: WORD kod adlı kılıçtan keskin güçlü bir aygıt.

“CIA’YA BİLGİ SAĞLAYAN BAŞKA BİR KURUM”

2-Bill Gates 2005 yılında Türkiye’ye ziyarete gelmişti. Ankara’da 4 saat kaldı, o sırada Meltem de orada yaşıyordu, görüştürler mi bilemem. Ben, CIA’ya arada bilgi sağlayan başka bir kurum olan Google’ın DOCUMENTS kod adlı programını kullansın diye ısrar ettim, onu kullanmadı.

3- Bill Gates’in 2005 yılındaki ziyareti ile Meltem’in o sırada Ankara’da yaşıyor olması arasında bir bağlantı olup olmadığını merak ediyorum ama çok yakın arakadaşım olduğu için ayıp olur diye soramıyorum.

4- 18-22 Haziran 2012 tarihleri arasında Şehir Tiaytroları'nın kapatılmak istenmesini protesto etmek için Kadıköy Selamiçeşme’deki Özgürlük Parkı’nda 7/24 kesintisiz devam eden ‘Sanat Maratonu'nu düzenlemiştik. Ben genelde oradaydım.

5 – İvan Maroviç oraya geldiyse bilemem, çok kalabalıktı. Ben görmedim, zaten görsem de tanımazdım, çünkü o zamanlar henüz Melih Başkan Maroviç'i Türkiye'ye takdim etmemiş

6- 7-15 Temmuz arası ben arkadaşlarımla Kızıldeniz'in ortasında kara görünmeyen bir yerde mercan kayaklıklarına demirlemiş bir şekilde teknedeydim. Oradaki tek lider bizim kaptandı, Mısırlı çok şeker bir adamdı, çok da güzel yemek yapıyordu. Tanısan çok seversin.

7- Teknede bizden başkası yoktu. Orada da soyadı Maroviç olabilecek biriyle karşılaşmadım, ama çok komik bir anektod var bak onu anlatayım sana. Tam denizin ortasındayım, kara falan gözükmüyor, vahşi yunuslarla yüzmeye çalışıyorum, o sırada kafamı bir kaldırdım,

8 – günü birlik gelmiş turistler şişme motorlu botlarla yunus arıyorlar, adamın birinin üzerinde Galatasaray forması, beni gördü; “a Memoli abi bir fotoğraf çektirelim mi” dedi.

9- İnsan bir an şüphe eder, yok arkadaş şak diye tanıdı. Bak şimdi aklıma geldi, o adamı bulursanız belki onda daha fazla enformasyon vardır.

10- Bütün bunlar olurken Osman Abi neredeydi bilmiyorum, o yaz hiç konuşmadık, ama şu anda nerde biliyorum, her an ulaşılabilir bir yerde. Silivri civarında kime sorsan gösterir.