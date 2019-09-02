Mehmet Fatih Oflaz garsonluk ve yazarlığı birlikte götürüyor! 11 Romanı var

Mehmet Fatih Oflaz garsonluk ve yazarlığı birlikte götürüyor! 11 Romanı var

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir kahvehanede garsonluk yapan ve ortaokul mezunu olan 45 yaşındaki Mehmet Fatih Oflaz, yazdığı 11 romanla edebiyat dünyasında kendisine yer edindi.

Garsonluk yaptığı kahvehanenin önünde aynı zamanda bir satış yeri açan Oflaz, ilginç bir de promosyona imza atarak sattığı kitapların başına, üzerinde; ‘Yazarından imzalı bir kitap alana bir çay bedava’ yazan bir not bırakmış.

İşten vakit kaldığı süre zarfında kitaplarının başında duran ve okurlarıyla sohbet etme fırsatı bulan Mehmet Fatih Oflaz, kahvehaneye gelen insanların kendisine ve kitaplarına büyük ilgi gösterdiğini söylüyor. AA



