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Mehmet Şef, yarışmacı Yasin’e portakal kabuğu yedirdi
Mehmet Şef, yarışmacı Yasin’e portakal kabuğu yedirdi
MasterChef Türkiye yarışmasının yayınlanan son bölümünde Mehmet Şef, tadım aşamasında tabaktaki portakal kabuklarını zorla Yasin Obuz'a yedirdi.
Yaşam 16 Ekim 2019 - 09:00

Yasin Obuz, sunum için portodil isimli portakallı bir çorba yaptı. Ancak Mehmet Şef tadım sırasında tabaktaki portakal kabuklarını görünce sinirlendi. “Benim yemeyeceğim şeyi neden koydun?” diye soran Mehmet Şef, Yasin’e portakal kabuğunu yedirdi. Mehmet Şef’in “Sakın ben giderken ağzından çıkarma ben bakıyorum” sözleri ise dikkat çekti.

 

Yasin ise Mehmet Yalçınkaya’nın verdiği cezayı kabul ederek portakal kabuğunu yemek zorunda kaldı. Yasin’in ağzı doluyken arkadaşları da dalga geçti. Öte yandan MasterChef’in son bölümünde, yarışmacılar kaptanlık yarışında karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı tadımın ardından, MasterChef’te bu hafta kaptanlık ödülünü Suna almaya hak kazandı.

PORTAKAL KABUĞU YEDİRDİ

Haftanın elemesi öncesi oynanan kaptanlık oyununda, yarışmacılar şeflerden gelen talimat doğrultusunda kısa süre içesinde en iyi yemeği yapmak için mücadele etti. Eğlenceli kişiliğiyle yarışmada dikkat çeken Yasin, Portodil isimli portakallı bir çorba yaptı. Ancak Mehmet Şef tadım sırasında tabaktaki portakal kabuklarını görünce sinirlendi. “Benim yemeyeceğim şeyi neden koydun?” diye soran Mehmet Şef, Yasin’e portakal kabuğunu yedirdi. Mehmet Şef’in “Sakın ben giderken ağzından çıkartma ben bakıyorum” sözleri dikkat çekti.

Son güncelleme: 09:19 - 16.10.2019
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