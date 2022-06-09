Mekanik ahşap oyuncaklar lisede canlandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş mekanik ahşap üretimi tekrar hayata geçirmek için Mekanik Ahşap Oyuncak Öğretimi Projesi hayata geçirildi.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş mekanik ahşap üretimi tekrar hayata geçirmek ve öğrencilere el becerisi kazandırmak amacıyla Taşköprü Fen Lisesi Almanca Öğretmeni İbrahim Ustabaş gözetiminde kurulan atölyede öğrencilere mekanik ahşap oyuncak öğretimi projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde öğrencilere mekanik ahşap üretimi noktasında kurulan atölyede eğitimler verilirken, öğrenciler tarafından da mekanik ahşap üretimi yapılmaya başlandı.



Proje hakkında bilgi veren Taşköprü Fen Lisesi Almanca Öğretmeni İbrahim Ustabaş, “Öğrencilerin kendi özgün tasarımları üzerine çalışması hayal güçlerini kullanma ve beceri duygularını geliştiriyor. Üretim sürecinde öğrencilerin sabır duygularının geliştirilmesinin yanında akademik kaygı ve stresin azaltılması noktasında öğrencilere pozitif etki eden mekanik ahşap oyuncak üretimi ilçemizde yeni el sanatı kazandırılması noktasında da önemli rol oynuyor” dedi.

ATÖLYE HİBE İLE KURULDU

Atölyedeki araç ve gerekleri hibe ile aldıklarını belirten İbrahim Ustabaş, bu tasarımların diğer hareketli oyuncaklardan farkı, mühendislikte kullanılan mekanizmaların ahşap oyuncaklara el sanatı ile uyarlanması olduğunu da sözlerine ekledi. İHA