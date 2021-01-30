‘Dünyanın nazar boncuğu’ kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke’nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000’li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

“TARIM DA BÜYÜK SIKINTIDA”

Tarım danışmanı Süleyman Soran, yeraltı sularının ileri seviyede çekilmesinden endişe ettiğini söyledi:

“Dünya’nın nazar boncuğu’ olarak adlandırılan gölümüzdü ama yer altı sularının çekilmesinden dolayı artık bitme aşamasına geldi. Bu konuda gerçekten üzgünüz.”

“Yer altı sularının çekilmesi ile tarım da artık büyük sıkıntıda. Tarım biterse hayat da biter. Yer altı sularımızda yüksek oranda çekilme var. Bu çekilmenin önüne geçilmesi için yer altı sularının beslenmesi gerekiyor. Havzanın beslenmesi için devletimizden yardım bekliyoruz.”



“Meke Gölünün görkemli günlerini, buraya gelen kuşları hatırlayıp, bu günlerle karşılaştırdığımızda doğanın felaketi olarak görüyoruz. Bu çok acı bir durum. Çocuklarımızın geleceğinden de endişeliyiz. Güzelliklerimiz bir bir kayboluyor.” (DHA)