Melinda Gates’ten 125 milyon dolarlık evde kızı için özel parti

Bill Gates ile boşanan Melinda Gates, Washington'daki 125 milyon dolarlık göl kıyısındaki eko-malikânede büyük kızı Jennifer Gates için bir gelin partisi düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Melinda Gates, en büyük kızına bir zamanlar eski kocası Bill ile paylaştığı 125 milyon dolarlık göl kıyısındaki eko-malikânede samimi bir gelin partisi hazırlamak için geçtiğimiz hafta sonu evliliğindeki sıkıntıları bir kenara koydu.

66 bin metrekarelik mülkün arazisinde gerçekleşen kutlamadan görüntüleri Jennifer Gates sosyal medyada paylaştı. Instagram’da yayınlanan fotoğraflarda, 25 yaşındaki gelin ve annesi, konuklarının yanında gülümserken, Jennifer Gates paylaşımında kutlama için annesine teşekkür etti.

Ocak 2020’de 30 yaşındaki Mısırlı Nayel Nassar ile nişanlandığını açıklayan Jennifer Gates, en yakın arkadaşları ve aile üyelerinin de dahil olduğu partiye katılan kadınlara teşekkür etti: “Hayatımdaki bana tavsiyede bulunan, destek olan ve beni yükselten tüm harika kadınlara derinden minnettarım.”

İNŞAATI YEDİ YIL SÜRDÜ

Malikâne; Florida, California ve Wyoming dahil olmak üzere ABD’nin çeşitli yerlerindeki evleriyle övünen eski çiftin sahip olduğu birkaç lüks konuttan biri.

Bill Gates ev için araziyi ilk olarak 1988’de 2 milyon dolarlık nispeten küçük bir fiyata satın aldı, ancak sonraki yedi yılını hayalindeki evi yaratmak için para akıtarak geçirdi.

18 banyolu, yedi yatak odalı konağın içinde, 20 kişilik art deco ev sineması ve 24 kişilik 1000 metrekarelik yemek odası bulunuyor.

Ayrıca daha büyük toplantılar için 2.300 metrekarelik resepsiyon alanı, 2100 metrekarelik kütüphane yer alıyor.

Gates de Şubat 2019’da Reddit’teki “Bana Her Şeyi Sor” forumunda şunları söylemişti: “Biraz abartılı görünen bir trambolin odası var, ama çocuklarım fazla enerjilerini atmak için kullanmayı seviyor. Harika bir evde olduğum için ne kadar suçlu hissetmem gerektiğinden emin değilim.”

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