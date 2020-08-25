Halk arasında oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu olarak da bilinen melisa otu, nane ailesinden hafif limon kokusuna sahip bir bitkidir. Yaprakları çiçeklenmeden önce toplanır çünkü çiçeklendikten sonra kendine özgü limon kokusunu yitirir ve artık tedavi amaçlı kullanılamaz. Melisa otu yapraklarından ve beyaz sarı çiçeklerinden esansiyel yağ elde edilir. Şimdi, melisa çayının faydaları nelerdir? Melisa çayı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Vücut direncini arttırmak ve birçok hastalığın tedavisinde çok eski zamanlardan beri kullanılan melisa çayı, günde 2-3 fincana kadar tüketilebilir. Uyku sorunlarından iştahsızlığa, stresi azaltmaktan grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyiliştirilmesine kadar insan sağlığına pek çok faydası bulunan Melisa çayı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

MELİSA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

– Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

– Doğal bir ağrı kesicidir.

– Sakinleştirici özelliği vardır.

– Stresi önler.

– Grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlar.

– Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

– Adet sancılarını hafifletir.

– Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

– Hafızayı güçlendirir.

– Alzheimer riskini düşürür.

– Ateş düşürücüdür.

– Sindirimi kolaylaştırır.

– Gaz sancılarını giderir.

– Konsantrasyonu artırır.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Ağız kenarında oluşan uçukları tedavi eder.

– Cildi yeniler.

– Sivilce oluşumunu engeller

– Güneşin zararlı ışınlarından korur.

– Böcek ve sinek ısırıklarında etkilidir.

ÖNEMLİ NOT: Melisa çayı kısa süreli kullanım için güvenli kabul edilir. Ancak aşırı miktarda ve sık kullanımda baş ağrısı, mide bulantısı, şişkinlik, gaz, kusma, hazımsızlık, baş dönmesi, mide ağrısı, ağrılı idrara çıkma, kaygı ve ajitasyon gibi yan etkiler yapabilir. Ayrıca, diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürebilir. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) riskiniz varsa kullanmayın.