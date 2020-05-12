Limon otu, oğul otu olarak da bilinen melisa otu, nane ailesine ait sakinleştirici özelliği ile bilinen şifalı bir bitkidir. Alternatif tıpta depresyon ve sinirsel hastalıkların tedavisinde kullanılan melisa otu, ayrıca, uykusuzluk, endişe, migren ve diyabet gibi sağlık sorunlarının tedavisinde ve adet sancılarını önlemede kullanılır. Şimdi, melisa otunun faydaları nelerdir? Melisa otu neye iyi geliyor? Gelin daha yakından öğrenelim.

Bilimsel adı melissa officinalis L. olan melisa otu, Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde doğal olarak yetişir. İstanbul, Bursa, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişen melisa otu, hem baharat hem de çay olarak tüketilir. Limon aromasına sahip olan bu bitkinin yağı kozmetik sektöründe de kullanılır. Soğuk algınlığına iyi gelen melisa bitkisi, antioksidan, antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Melisaotu, A vitamini ve C vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen açısından zengindir. Peki, melisa otunun faydaları nelerdir? Melisa otu neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

MELİSA OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Melisa otunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kan dolaşımını düzenler.

– Karaciğer ve safra kesesi problemlerine iyi gelir.

– Migren ataklarında doğal bir kür olarak kullanılır.

– Kronik uykusuzluğu giderir.

– Stres ve kaygı bozukluğunu azaltır.

– Depresyona karşı etkilidir.

– Kadınlarda cinsel isteksizliği önler.

– Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirir.

– Uçuk için doğal ilaçtır.

– Sindirimi kolaylaştırır.

– Hazımsızlık ve şişkinliği giderir.

– Melisa otu suyu ya da yağı cildin yenilenmesine yardımcı olur.

– Melisa otunu kaynatılıp elde edilen suyla saçlar yıkandığında kepeklenme ve dökülmenin önüne geçer.

– Saçları parlatır.

– Şiddetli adet sancılarını ve krampları giderir.

– Cilt kırışıklıklarını azaltır ve cildi canlandırır.

– Cilt yaralarının hızla iyileşmesine yardımcı olur.

– Akne sorunlarını giderir.

– Diş ağrısının hafifletilmesine yardımcı olur.

– Kan şekerini düşürür.

– İdrar söktürücü özelliği bulunur.

– Nefes darlığına iyi gelir.