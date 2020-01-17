Meme estetik ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Dilber meme estetik ameliyatlarının toplumda sanılanın aksine sadece estetik kaygılarla yapılmadığını, özellikle meme küçültme ameliyatlarının boyun ve sırt ağrıları yüzünden tercih edildiğini belirtti.

Op. Dr. Ahmet Dilber meme estetik ameliyatıyla ilgili önemli bilgiler aktardı; Kadınların %80'inden fazlasının memesinin şeklinden veya boyutundan memnun olmadığı yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Memenin büyüklüğü, küçüklüğü veya sarkıklığı başlıca şikayetleri oluşturmaktadır. Memesinden memnun olmayan kadınların oranı bu kadar yüksek olmasına rağmen %90'ı bu şikayetini göz ardı etmekte ve bir hekime başvurmamaktadır. Bu tarz problemlerin uygun cerrahi işlemlerle düzeltilebileceği konusunda insanlar yeterli derecede bilgi sahibi değil maalesef.

Meme büyütme ameliyatı için başvuranlar doğum ve emzirme sonrası veya yaş ile birlikte meme hacmi azalmış insanlar olduğu gibi, daha genç yaşlarda olup meme gelişimi tamamlanmış olduğu halde boyutunu yeterli bulmayan daha genç yaş grubundaki insanlar da olabilmektedir.

Meme küçültme için başvuran hastalarda ise sıklıkla başvuru nedeni boyun ve sırt ağrılarıdır. Yer çekimi etkisine bağlı olarak büyük memelerde yaş ile beraber ciddi sarkıklıklar meydana gelmekte ve bu durum kişinin vücut yapısını bozup ciddi boyun ve sırt ağrılarına neden olabilmektedir.

Boyutları normal olsa bile ilerleyen yaş ile birlikte yer çekimi etkisine bağlı olarak memelerde sarkıklıklar meydana gelebilir. Sarkıklıklar için de mastopeksi adını verdiğimiz ameliyatla meme başı ideal konumuna taşınabilmekte ve meme şekillendirilebilmekte.

AMELİYAT SÜRELERİ FARKLI

Meme büyütme ameliyatları yaklaşık 1.5-2 saat sürüp, hastalar ertesi gün taburcu olabilirken, meme küçültme ameliyatlarının süresi meme büyütme ameliyatlarına göre biraz daha uzundur. Yaklaşık 3-3,5 saat sürebilir ve meme küçültme yapılan hastalar da genellikle ertesi gün taburcu edilebilir. Hastaların operasyon sonrası yaklaşık 1 ay balensiz özel sütyen takması ve 1.5 ay spor yapmaması gerekir.

Meme büyütme ameliyatlarında farklı teknikler olsa da genellikle meme altından yaklaşık 4 cm'lik bir kesiyle özel olarak üretilmiş silikon protezler meme dokusu arkasına veya kas arkasına yerleştirilirken, meme küçültme ameliyatlarında meme başı çevresinden ve meme başından meme tabanına uzanan izler olabileceği gibi, ters T dediğimiz meme başı çevresinden meme tabanına vertikal olarak uzanan ve memenin vücutla birleşim yerinde horizontal olarak devam eden bir iz söz konusu olabilir. Bu izler uzun dönemde çoğunlukla belirsiz hale gelir ve hastaları rahatsız edici boyutta olmaz.

EMZİRMEYE ENGEL DEĞİL

Meme büyütme ameliyatları sonrası emzirme açısından bir sorun olmamaktadır çünkü protezler meme dokusunun(hatta çoğunlukla kas dokusunun arkasında kalmaktadır). Meme küçültme ameliyatlarında da ameliyat öncesi çok aşırı büyük memeler söz konusu değilse genellikle emzirme bozulmamaktadır.

Meme ameliyatları memnuniyet oranının çok yüksek olduğu operasyonlardır. Hastalarımızın var olan şikayetlerini göz ardı etmemesi ve şekil veya boyutla ilgili problemleri varsa bir plastik cerraha başvurup fikirlerini alması ve cerrahi yöntemlerle problemlerine çözüm bulabileceklerini konusunda farkındalıklarının artması gerekir.