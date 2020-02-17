Memede ağrı neden olur?

Meme ağrısı kadınlarda yaygın olarak görülen bir durumdur. Ağrı genellikle şişlik şikayeti ile kategorize edilebilir. Adet döneminden önce başlayarak adet başlayana kadar azalan ağrılar kadınlar için oldukça rahatsız edici olabilir. Peki memede ağrı sebepleri nelerdir?

Adet dönemi ile alakalı olmayan ağrının, memenin yaralanması dahil olmak üzere birçok nedeni olabilir. Bazen klinik olmayan ağrı, memenin kendisinden ziyade çevredeki kaslardan veya dokulardan oluşabilir. Adet dönemine bağlı olamayan meme ağrıları döngüsel ağrıdan daha az yaygındır ve nedenlerini tanımlamak daha zor olabilir.

MEMEDE AĞRI YAŞANMASININ NEDENLERİ

Meme ağrısına neden olan bazı faktörler vardır. En yaygın nedenler arasında hormon dalgalanmaları, kafein alımı, psikolojik nedenler, beslenmeye bağlı yağ asitlerinin yeteri kadar alınmamasından kaynaklanabilir.

MEME AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Meme ağrısı sorunu ile doktora başvuran hastaların öncelikle yaşına uygun görüntüleme tetkikleri yapılarak normal dışı bir bulguya saptanmadığı takdirde hastanın endişeye kapılacağı bir sorun olmadığı konusunda ikna edilmeli ve hastanın psikolojisinin iyileştirilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda hastanın pskiolojisi oldukça önemlidir.

Bazı durumlarda memede ağrı yaşanması göğüs boyutuna uygun olmayan çamaşırlardan dolayı da kaynaklanabilir. Memesinde ağrı sorunu yaşayan kadınlar vücudu çok sıkmayan uygun çamaşırlar kullanmalıdır. Ayrıca çay, kahve, çikolata, asitli içecekler gibi gıdalardan uzak durmalı ve stresten mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.

Ağrısı ciddi boyutlarda olan hastalara ağrı kesici veya ödem çözücü ilaçlar doktor tarafından verilebilir. Buna rağmen tedavi edilemeyen meme ağrısı bitkisel tedavi yöntemi kullanılarak iyileşme süreci sağlanabilir.