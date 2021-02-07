Memleket özlemi onu kebapçı yaptı

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'le birlikte yıllarca siyaset yapan, DYP'nin iktidar olduğu o dönemlerde Devlet ve Orman Bakanlıkları görevlerinde bulunan eski Adana Milletvekili Halit Dağlı, aktif siyaseti bıraktı. Uzun yıllardır Ankara'da restoran işletmeciliği yapıyor. Dağlı, “Ankara'nın en iyi Adana kebabı bizde” diyecek kadar da iddialı… Peki, bu işe nasıl merak sardı? Dağlı, şu yanıtı veriyor:

‘EN İYİSİNİ YAPARIM'

“1980 ihtilali ile yasaklı olduğum yıllarda Ankara'da kalmak ile Adana'ya dönmek arasında kaldım. O dönem Sayın Demirel bu ihtilalin geçeceğini, Ankara'da kalmam gerektiğini söyledi, sabırlı olmamızı telkin etti. Ben de her ne kadar Adana özlemim baskın olsa da Ankara'da kalmaya karar verdim. Ama hem memleket özlemimi hem de ailemin geçimini sağlayacak olan tek yolu buldum. O dönem Ankara'da pek olmayan Adanamızın kebap kültürü… Geçmişten gelen tecrübemle açtığım restoran, 1984 yılından bugüne varlığını sürdürerek ve büyüyerek geldi çok şükür. Her zaman yaptığım iş ne olursa olsun, onun en iyisini yapmaya gayret gösteririm ve Adana kebapta da Ankara'nın en iyisiyiz. Hem eski hem bugünün siyasetçileri için önemli bir yerdir Adana Sofrası.”

EMEKÇİLER PERİŞAN

Yaklaşık 36 yıldır restoran işletmeciliği yapan Dağlı, kendilerinin de pandemi sürecinden etkilendiğini söyledi ve tespitlerini şöyle aktardı: “Bu sektörün emekçileri, kapı valesinden tutun, garsona, komiye kadar evine ekmek götüremiyorlar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak kısıtlamaların yumuşatılması kanaatindeyim. Hükümet, onların geçimini sağlamasını kolaylaştıracak önlemler almalıdır. Bugün geçmişe dönüp baktığımda gördüğüm en önemli fark teknolojik değişim olsa da siyasetin hâlâ aynı sorunlarla boğuşuyor olması beni çok üzüyor. Nüfus artışı ve yeterli istihdam sağlanamaması sebebi ile orantılı işsizlik ve geçim sorunu, ülkemizde yaşlanmayan bir gerçek olarak beni fazlasıyla tedirgin ediyor.”

Siyasiler gençlerin sesine kulak vermeli

Dağlı, siyasilere şöyle seslendi “Dünyayla birlikte Türkiye de değişiyor, nüfus gençleşiyor, teknoloji çok önemli. Gençlerin sesine kulak verip onlarla birlikte karar alma mekanizmalarını harekete geçirmeliyiz. Pandemi sonrası tüm dünyada tarım ve hayvancılığa ihtiyaç artacak. Türkiye bunları göz önünde bulundurarak adım atmalı. Sorunları yerinde tespit ederek, işinin ehli yöneticilerle birlikte hatalarımızı görerek geleceğe dair projelere imza atmalıyız. Çoğulcu demokrasi bize daha fazla lazım olacak, çünkü dünya bu pandemi krizinden çıktığında gıda kıtlığı ve yeni ekonomik krizlerle baş başa kalacak, biz siyasi olarak o geleceğe şimdiden hazırlanabilirsek Türkiye bu süreci sıkıntısız atlatacaktır.”