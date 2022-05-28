Menderesler sarı çiçeklere büründü

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki menderesler sarı çiçeklere büründü. Doğa fotoğrafçılarının görüntülediği yüksek tepelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki menderesler havaların ısınmasıyla sarı çiçeklerle süslendi.

Sarı renge bürünen vadiden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı havadan drone ile görüntülendi.



Doğa fotoğrafçıları da yüksek tepelere çıkarak görüntüleri ölümsüzleştirdi.

Sarı çiçeklerle süslenen menderesler, yolculuk sırasındaki vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Tatvan’dan Hizan’a aracıyla giden vatandaşlardan Ziver Olcay, “Hizan’a gidiyorduk. Güzeldere Vadisi’nde sapsarı açan çiçekleri gördük, arabamızı durdurduk fotoğrafladık, gezdik. Çok güzel harika bir ortam var. Herkesin gelip görmesini istiyoruz” dedi. (İHA)