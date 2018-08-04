Menekşe Ölmez oğlu için 50 kilo zayıfladı

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Kahramanmaraş'ta yaşayan Menekşe Ölmez, 5 ay önce oğlunun da desteğiyle bir spor salonunda zayıflamak için spor yapmaya başladı. Düzenli bir şekilde beslenmesine de dikkat eden Ölmez, 138 kilogramdan 88 kilograma kadar zayıflamayı başardı.

Üniversiteye gitmek isteyen oğlunun fazla kilolarından dolayı kendisine bakmak zorunda kaldığını söyleyen Ölmez, “Ben 138 kilogram'dan 88 kilograma kadar zayıflamayı başardım. Çok rahatsızdım özellikle yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordum. Müjgan hocayı buldum ve beni zayıflattı. 88 kilograma düşürdü. Allah razı olun, 5 ayda 50 kilogram zayıfladım. Özellikle arkadaşlarım, hocam ve çocuklarımın da desteğiyle başardım. Artık şimdi her işimi yapabiliyorum, otobüse binip buraya gelebiliyorum. 2 oğlum gurbette, diğer oğlum ise yanımda. Onun üniversiteye kazanıp gitmesi için zayıfladım. Eğer ben zayıflamasaydım, kendisi de benim için üniversiteye gidip okuyamayacaktı. Dünyanın en mutlu insanı benim şu anda” diye konuştu.

“BEŞ AY GİBİ KISA BİR SÜREDE…”

Menekşe Ölmez'e her hangi bir şekilde diyet uygulanmadığını söyleyen spor salonu eğitmeni Müjgan Paçacı, “Beş ay gibi kısa bir süre içinde Menekşe hanım 50 kilogram verdi. Menekşe Hanım, normal bir insan gibi değildi. Biz burada ona daha çok sabit şekilde spor hareketler yaptırdık, düzenli beslenmesine ağırlık verdik. Asla diyet yaptırmadan Menekşe hanım için kısa bir sürede güzel bir sonuç elde ettik” diye konuştu. İHA