Doğal bir süreç olan menopoz genellikle 40’lı yaşların sonunda 50’li yaşların başında başlayabilir. Bu süreç zarfında, kadınların üçte ikisi menopoz belirtilerini yaşayabilir. Kadınlar için adeta kâbusa dönen bu süreci rahatlatmak için yapılabilecek bazı ipuçları kadınların bu sıkıntılı dönemini daha konforlu atlatmasına yardımcı olabilir. Peki, menopoz dönemini rahatlatmak için neler yapılabilir?

Bir kadın eğer üst üste 12 ay adet görmüyorsa menopoza girmiş sayılabilir. Düzensiz adetler ve regl döneminde gecikme sorunu yaşayan kadınlar doktora başvurduklarında yumurtalıklarının vaziyeti ile ilgili testler, menopozun sorunlarından uzak durabileceği hakkında bir takım bilgiler verilebilir.

MENOPOZ BELİRTİLERİNİ AZALTMAK İÇİN BAZI İPUÇLARI

1. KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ALIMINA DİKKAT EDİN

Menopoz sırasındaki hormonel değişiklikler kemiklerin zayıflamasına ve osteoporoz riskinin artmasına neden olabilir. Yoğurt, süt, peynir gibi süt ürünleri kalsiyum açısından oldukça zengindir. Lahana, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde de bol miktarda kalsiyum bulunur.

Güneş ışığı d vitamini deposudur. Güneşe fazla çıkmıyorsanız takviye alarak d vitamini besin kaynaklarını arttırmanız gerekebilir.

2. SAĞLIKLI KİLO ALMAK VE KORUMAK

Bu dönemde sağlıklı beslenmek ve korumak oldukça önemlidir. Özellikle bel çevresinde oluşan aşırı yağlanma kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıkları geliştirme riskinizi arttırabilir. Vücut ağırlığı menopoz semptomlarını etkileyen nedenlerden biridir.

3. EGZERSİZ

Düzenli egzersiz daha iyi bir metabolizma, enerji, daha sağlıklı eklemler, kemikler, stresin azalması ve daha iyi uyku uyumanıza yardımcı olabilir.

4. İŞLENMİŞ GIDALAR VE ŞEKERDEN UZAK DURUN

İşlenmiş gıdalar ve fazla şeker tüketimi, kan şekerinde ani değişimlere neden olabilir ve sizi yorgun ve huzursuz hissettirebilir. Ayrıca, İşlenmiş gıdaların fazla tüketimi kemik sağlığını da olumsuz etkileyebilir.

5. YETERLİ SU TÜKETİN

Menopoz döneminde kadınlarda kuruluk şikayeti oldukça fazla görülebilir. Günde ortalama 8-12 bardak su içmek bazı semptomları yaşamanızı engelleyebilir. Aynı zamanda su metabolizmanın hızlanmasına ve kilo almanızı önleyerek kilo vermenize yardımcı olabilir.