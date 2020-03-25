Menopoz yaşamın yeni bir evresine geçiştir. Adet döngüsü sona erdiğinde başlar. Menopoz bir sağlık sorunu değildir ancak, bununla birlikte hormonal değişiklikler ve diğer bazı faktörler rahatsızlığa neden olabilir. Şimdi, menopoz yaşı kaç olmalı? Menopoz belirtileri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

MENOPOZ NEDİR?

Menopoz, bir kadın art arda 12 ay içinde adet görmediğinde ve artık doğal olarak hamile kalamadığında ortaya çıkar. Genellikle 45 ila 55 yaşları arasında başlar, ancak bu yaş aralığından önce veya sonra gelişebilir.

MENOPOZ BELİRTİLERİ

– Adet düzensizlikleri

– Yumurtlamada azalma

– Ateş basmaları

– Aşırı terleme

– Depresif ruh hali

– Uyuyamama

– Gerginlik, sinirlilik

– İştah artışı

– Konsantrasyon güçlüğü

– Yüzde kızarma

– Nabızda artış

– Baş ağrısı, baş dönmesi

– Sıcak basması

– Öz güven azlığı

– Unutkanlık

– Dikkatsizlik

– Yorgunluk

– Cinsel istekte azalma

MENOPOZ YAŞI KAÇ OLMALI?

Menopoz, bir kadının hayatının normal bir parçasıdır. Bazen “yaşam değişikliği” olarak adlandırılır. Menopoz bir anda gerçekleşmez, vücudunuz birkaç yıl içinde menopoza geçerken, menopoz belirtileri ve düzensiz adet dönemleriniz olabilir. Bununla birlikte, menapoz yaşı dünya genelinde ortalama 45-55 yaştır. Türkiye’de ise ortalama menopoz yaşının 46-48 olduğu bilinmektedir.