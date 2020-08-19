Mentalist Olcay Kutluca ölüme meydan okuyacak!

Daha önce Hintli Sihirbaz Chanchal Lahiri’nin denediği ancak yaşanan başarısızlık sonrasında ölümle sonuçlanan gösterisi, bu kez mentalist Olcay Kutluca tarafından denenecek.

Boğaz'da elleri ve ayaklarından zincirle bağlanarak kilitlenecek ve suya girecek olan Olcay Kutluca kilitlerden kaçarak kurtulmaya çalışacak.

Olcay Kutluca yapacağı bu tehlikeli deneme için “ tüm önlemlerimizi alacağız. Kurtarma ekipleri hazır bekliyor olacak , herhangi bir aksilikte ekipler devreye girecek. Amacım olumsuzlukları düşünmemek , sadece gösteriye odaklandım. Yapılamayanları yapmak istiyorum, biliyorsunuz pandemi sürecinden sonra rekorlar kitabı içinde bir denemem olacak . Yürekleri ağza getirmeyi seviyorum. Bu kez hepsinden daha tehlikeli bir şov bizi bekliyor” dedi.

OLCAY KUTLUCA KİMDİR?

1991 Amasya doğumlu olan Olcay Kutluca İllüzyona ilkokul yıllarında okuluna gelen bir sihirbaz gösterisinden etkilenerek başladı. 2018-2019 yıllarında Türkiye'nin en iyi mentalisti ve en iyi korku sihirbazı ödüllerini alarak bu alanda en iyisi olduğunu kanıtladı. Televizyon programları ve Kültür Merkezlerinde gerçekleştirdiği gösterilerin yanı sıra yaptığı tehlikeli denemeler ile ün yapan Olcay Kutluca aktif olarak Mentalizm alanında gösterilerine devam ediyor.