Mercan Dede’den anlamlı video

Sadece yaptığı müzikle değil aynı zamanda üretken kimliğiyle de pek çok platformda boy gösteren Mercan Dede, sosyal medya hesabından vegan yaşam tarzının önemine değindiğini bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı. Şems’in “Şu dünya bir dağ gibidir, ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa, hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa, sana gerisin geri şer yankılanır. Senin gönlün değişirse, dünya değişir!” dizeleriyle takipçilerine seslenen Mercan Dede insanların hayvanlara bakış açılarını sorgulatacak bir video paylaştı.

Usta müzisyen paylaştığı video üzerinden şu mesajı verdi:

*Bu iki dost Birlikte sakince, huzur içinde şarkı söylüyor . Biri insan biri inek. Şaşırıyoruz görünce , çünkü genelde inek ve insan ilişkisi şarkı türkü söylemek, birlikte samanlıkta diz dize dinlenmek üzere kurulu bir ilişki değil bizim için.

*Biz insanlar hemen tüm hayvanlara olduğu gibi; bu kocaman kalpli, sadece ot yiyip kimseye bir zarar vermeden yaşayan belki de en nazik ruhlu eşsiz yaratığa hiç şarkı türkü söyleyerek yaklaşmadık, ya elimizde bir sopa oldu dövmek için , yada keskin bir bıçak kesmek için.

*Bu dağ gibi olan dünyada sesimizi şiddet, nefret , öfke, öldürmek, tüketmek üzere çıkardık. Şer kaynağı haline gelen alışkanlık ve bağımlılıklarımızın acısını masum yaratıklardan çıkarttık.

*Şimdi ,Havadan, denizden, ağaçtan, yok ettiğimiz yeryüzünden kendi şerimizin yankısını duyuyoruz . Değişmek için, başka yaratıklara acı vermek yerine sevgi ile yaklaşmak için hala geç değil. Ne diyor Şems? “ Senin gönlün değişirse tüm dünya değişir “

*Dünyanın ışık hızı ile değiştiği bu günlerde iyilikle , merhametle , güzellikle , tüm yaratıklara küstah bir üstünlük taslayarak değil, dostlarımız , kardeşlerimiz gibi görerek nezaketle yaklaşmak üzere bir yaşam kurmak için asla geç değil .