Mercanköşk esansiyel yağı, mercanköşk bitkisinin (Origanum majorana) hem taze hem de kurutulmuş yapraklarının buharla damıtılmasıyla elde edilir. Akdeniz bölgesine ait olan ve uzun yıllardır tıbbi kullanımları ile bilinen bir bitkidir. Peki, mercanköşk yağının faydaları nelerdir? Mercanköşk yağı neye iyi gelir? Merak edilenler haberimizde...

Mercanköşk yağı güçlü antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ana bileşenleri Sabinen, Alfa Terpinen, Gamma Terpinene, Cymene, Terpinolene, Linalool, Sabinen Hidrat, Linalil Asetat, Terpineol ve Gamma Terpineol’dir. İnsan vücuduna ve zihnine çeşitli faydalar sağlarlar. Şimdi mercanköşk yağının sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Mercanköşk yağının faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

MERCANKÖŞK YAĞININ FAYDALARI

Mercanköşk yağının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Mercanköşk yağı soğuk algınlığı, ateş, iltihaplanma, kasların aşınması, diş ağrıları ve baş ağrıları ile ilişkili ağrıyı azaltır.

– Mercanköşk esansiyel yağı hemen hemen her türlü spazmın ve ilgili problemlerin iyileştirilmesinde yardımcı olur. Solunum sistemindeki spazmları, bağırsakları ve kas spazmlarını etkili bir şekilde rahatlatır. Ayrıca, kontrol edilemeyen spazmların neden olduğu kasılmaların, çekilen kasların, krampların ve spazmodik kolera’nın hafifletilmesine yardımcı olur.

– Mercanköşk yağı, iç ve dış yaraların tedavisinde ideal bir antiseptiktir. Mercanköşk yağı, antiseptik losyonların ve kremlerin vazgeçilmez bir bileşenidir. Septik koşulların tedavisinde ve tetanozun önlenmesinde etkilidir.

– Mercanköşk yağı etkili bir bakterisittir. Vücuttaki bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Sizi bakteriyel enfeksiyonlardan ve gıda zehirlenmesi, tifo, sıtma ve bakteriyel ishal gibi durumlardan korumanıza yardımcı olur.

– Mercanköşk yağının vücut üzerinde bir ısınma etkisi vardır ve kan akışını ve dolaşımı artırır. Bu özellik, aynı zamanda artrit ve romatizma ağrısını hafifletirken öksürük ve aşırı balgamdan kurtulmanıza yardımcı olur.

– Mercanköşk yağı terlemeyi teşvik eder ve toksinler, sodyum ve fazla suyun vücuttan atılmasına yardımcı olarak sizi sağlıklı tutar.

– Mercanköşk yağı, midede gastrik meyve suları, asitler ve safra gibi sindirim sularının salgılanmasını uyararak sindirimi arttırırken, aroması tek başına tükürük bezlerini uyarabilir ve böylece yiyeceklerin birincil sindirimine yardımcı olabilir.

– Mercanköşk yağı antiviral özelliklere sahiptir. Kabakulak, kızamık, grip ve soğuk algınlığı gibi durumlar için etkili bir tedavidir.

– Mercanköşk yağı, şişkinlik sorununu çözmenize yardımcı olabilir. Bağırsak duvarlarını ve karın kaslarını gevşeterek zararlı gazların salınımını kolaylaştırır. Böylece hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide ekşimesi ve mide ağrısı gibi durumların tedavisinde yardımcı olur.