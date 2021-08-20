Merkez Bankası’nın para kasaları sokak hayvanlarına yuva oluyor

Gönüllü hayvansever derneklerin girişimiyle toplanan bozuk para kasaları, sokakta yaşayan hayvanlara yuva olmak üzere bu kez Mahmudiye’ye gönderildi.

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Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed), Evrensel Yaşam Hakları ve Toplumsal Değerler Derneği ortak projesi ile Merkez Bankası Eskişehir Şubesi'nin bağışladığı bozuk para kasaları, sokak hayvanları için kulübe yapılması üzere toplandı. Geçtiğimiz aylarda Sivrihisar, Seyitgazi, Çifteler ve Mihalıççık ilçelerinde sokakta yaşayan hayvanlar için yuvaya dönüştürülmek üzere toplanan bozuk para kasaları, bu kez Mahmudiye ilçesindeki canlar için kulübe olacak.

300’DEN FAZLA KULÜBE

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, bozuk para kasalarının toplanarak Mahmudiye ilçesindeki sokak hayvanlarına yuva olmak üzere yola çıktığını aktardı. Emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Yapıcı, şu sözleri kullandı:

“Merkez Bankası Eskişehir Şubesi ile ortak projemizde canlara yuva olmaya devam ediyoruz. Bu sefer Mahmudiye Belediyesi ile Mahmudiye'deki canlara kulübeler gönderdik. Başta Mahmudiye Kaymakamımız Harun Reşit Han, Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve tüm ekibi, zabıta amiri ve gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçeden gelen ekibe kulübeye dönüştürülmek üzere toplanan 35 adet bozuk para kasasını teslim ettik. Toplamda kırsala gönderdiğimiz kulübe sayısı 300'ü geçti. İlerleyen günlerde daha farklı projeler de müjdeleyeceğiz. Merkez Bankası Eskişehir Şubesi'ne ve Sayın Vali Erol Ayyıldız'a canlarımıza duyarlılığı için her daim minnettarız.”

İHA