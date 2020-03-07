Merkezefendi Kadın Kooperatifi: Güçlü kadınlar, güzel yarınlar!

Denizli'de Merkezefendi İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geçen yıl gerçekleştirdiği ‘Kadın Çalıştayı'nda aldığı kararı uyguladı, ilçesinde Kadın Kooperatifi kurdu.

Belediye Meclisi kararı ile Merkezefendi Belediyesi'nin kurucu ortağı olduğu kooperatifte 25 işsiz genç kadın bir araya geldi, mutfaktaki hünerlerini ticarete taşıdı. Gıda, el işi, cam işleme ve tekstil alanlarında yetenekli kadınlar sertifikalı eğitim programları ile becerilerini daha da artırdı ve Messerret Sokak'taki atölyelerinin yanına bir de kafeterya kurdu.

Merkezefendi Kadın Kooperatifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açılışını yapacağı kafetaryalarında ilk satışlarına da başlayacak.

SON GÜN YOĞUNLUĞUNDA BAŞKAN YANLARINDA

Açılış öncesi atölyedeki hummalı çalışmaya Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Başkan Doğan belediyedeki mesaisinin sona ermesinin ardından akşam saatlerinde kooperatif üyeleri ile birlikte mutfağa girdi pasta ve kek üretimine katıldı.

Hamur açıp saç böreği yapan Başkan Doğan üretime katkı koydu. Başkan Doğan kadın kooperatifinin en büyük alıcısının da kafeteryalar işlene belediye şirketi Mertaş olacağını söyledi, kadınlara ayrıcalıklı davranacaklarını belirtti.

“TEK BİR EŞİN ÇALIŞMASI YETERLİ DEĞİL”

Türkiye'nin ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu söyleyen Başkan Şeniz Doğan, “Kadınların bir taraftan çocuklarıyla evleriyle ilgilenmelerini bir taraftan da hayatın içinde olmalarını, ekonomiye katkı koymalarını istiyoruz. Hepimiz ağır koşullar içinde yaşıyoruz. Bir tek eşin çalışması artık yeterli değil. Kooperatifle başladık. Yeni iş alanları açmak zorundayız. Kadın kooperatifimizin en büyük destekçisi yine belediye olarak biz olacağız. Onlara e-ticareti de öğretmek istiyoruz. Bu alanda da çalışmalarımız olacak” dedi.

“BELKİ ÇOK PARA KAZANAMAZLAR AMA…”

Kadın kooperatifi için ‘Güçlü Kadınlar, Güzel Yarınlar' hedefi koyan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Belki burada sorumluluk alan kadınlarımıza çok paralar kazandıramayacağız ama en azından çocuklarına harçlık verebilsinler istiyoruz. Bu konuda hassasız. Paydaş olmak isteyen her kadına kapımız açık. Bu yıl hedefimiz en az 50 kadına istihdam sağlamak istiyoruz” diye konuştu.