Mersin’de ağaç katliamına tepki

Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi avukat Semra Kabasakal, Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkan Yardımcısı Kenan Hoplar, narenciye bahçesi sahipleri ile bahçe sahiplerinin avukatı Kübra Erşahin’in de katılarak destek verdiği basın açıklamasında konuşma yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, şunları söyledi:

“Türkiye ve Mersin kamuoyu uzun süredir rant ve çevre katliamlarını, bunlara karşı verilen mücadeleleri konuşuyor. Çok güzel haberler alıyoruz. Örneğin Karaduvar’da yapılan polipropilen tesisine yargı ‘dur’ dedi ve Mersin İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.”

“BEN YAPTIM OLDU’ ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN”

“Siyasi iktidarın ‘Ben yaptım oldu. Bunlar da uymak zorundalar’ anlayışından vazgeçmesi gerekiyor. Mersin’in her alanında farkındaysanız gerçekten bir çevre katliamı yaşanıyor. Bizler buna sonradan müdahil oluyoruz.”

“Keşke yapacakları planları gidip o bölgedeki köylülerle, halkla konuşsalar, onların fikirlerini alsalar, bilimsel anlamda araştırmalar yapıp, gerçekten bu işin bilimsel anlamda çözümünü ürettikten sonra uygulamaya koysalar çok daha iyi olacak. Ancak birkaç kişiyi, belli küçük grupları mutlu etmek amacıyla Mersin gerçekten talan ediliyor.”

“BİR TEK ŞEY İSTİYORUZ”

“Mersin Büyükşehir Belediyemiz ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği’ne çevre mücadelesine verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle vatandaşlarımızın çok duyarlı olup konuya sahip çıkması bizi çok mutlu etti. Uzun süredir bunun eksikliğini hissediyorduk.”

“Bir tek şey istiyoruz. Kentimize, doğamıza, çevremize hep birlikte sahip çıkalım. Mersin Büyükşehir Belediyemiz bu konuda geçen hafta bizlere güzel bir müjde verdi. Narenciye ağacının bulunduğu tarım arazisinin sanayi sitesine dönüştürülme planı şu anda iptal edilmiş değil ama umarım bu oluşum net bir şekilde iptal edilir.”