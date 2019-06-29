Mersin’de alkışlanacak sosyal sorumluluk projesi: Askı Burada

Mersin Üniversitesi’nin destek verdiği ve yoksul üniversite öğrencilerinin üye işyerlerinden bir öğün ücretsiz yemek yiyebileceği sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. 'Askı Burada' isimli proje, hem öğrenci hem de esnafa yönelik olarak hazırlandı.

Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümü'nden mezun olan Yusuf Durman ile projenin fikir babası arkadaşı Ali Yılmaz'ın, patentini alıp, marka tescilini yaptırdıkları projede ilk 10 günde askıda 236 yemek birikti. Yaklaşık 8 aylık bir hazırlık süreci ve saha çalışması sonucu ortaya çıkan proje pilot olarak Mersin'de hayat buldu. Askı Burada Projesi ile desteğe ihtiyaç duyan gençlere, birbirini tanımayan destekçi gönül dostları vatandaşlar, katılımcı işletmelerde askıya menü ya da ürün bırakarak katkıda bulunuyor.

İHTİYAÇ SAHİBİNE DE ESNAFA DA KATKI SUNUYOR

Pilot uygulama aşamasında Mersin Üniversitesi'nin de katkısıyla hayata geçirilen, “Askı Burada” projesi sayesinde işletmelerdeki askı sayıları işletme isimleri ile birlikte web sitesi üzerinden görünecek, bu sayede de marka bilinirliğine fayda sağlaması da hedefleniyor.

Yerel esnafla gönül bağı kuran, şehirdeki aidiyet duygusunu artırıp, siyasi hiçbir bağı olmayan Askı Burada, ilk aşamada yetkin kuruluşlar üniversite, okul yönetimleri tarafından tespit edilmiş ihtiyaç sahibi öğrencilerin yiyecek menüleri ve çeşitli ürünlerden ücretsiz faydalanmasına aracılık ediyor.

Projenin Koordinatörü elektronikçi Yusuf Durman, başlangıç için pilot bölge olarak Mersin'i hedef kitle olarak da yardım ve desteğe ihtiyacı olan öğrencileri seçtiklerini söyledi.

Durman, “Üniversite öğrencilerine ulaşıp yardım ve desteğe ihtiyacı öğrencilerimize hazırladığımız kartlardan ücretsiz dağıtıyoruz. Sonra esnafları tek tek dolaşarak bize üye olmalarını isteyip, üye olanlara tasarladığımız cihazla birlikte bir de üye kartı veriyoruz. Diyelim ki; bir lokantayı üye işyeri yaptık sistemimizi kurduk. Yemek yemeye gelen bir müşteri eğer askıya yemek bırakmak isterse lokantaya askıya bırakacağı yemek parasını ödeyecek. Lokanta sahibi de üye kartını cihaza okutarak duvara astığımız panodaki rakamı bir arttırmış olacak. Böylece yemeğin parasını veren kişi verdiği yemek parasının bizim sistemimize kayıt edildiğini görmüş bir şekilde gönül rahatlığıyla gidebilecek veya yardımsever vatandaşlarımız nerede olurlarsa olsunlar yardım etmek istediklerinde www.askiburada.com.tr adresimize girerek seçtikleri üye işyerlerine istedikleri kadar desteği online olarak ve direk işyerleri hesaplarına göndermek suretiyle yardımlarını yapabilecekler. Daha sonra bizim kart dağıttığımız öğrenci arkadaşlarımızdan biri geçerken askı burada panosundaki rakamı görüp, veya internet üzerinden online takip edip lokanta sahibine kartını verip cihaza okutturduğunda panodaki rakam 1 azalmışsa, o öğrenciye askıya bırakılan yemeği ücretsiz verecek” dedi.